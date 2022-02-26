  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meclis Başkanı Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile görüştü

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde de olmak üzere iletişim kurulması için yardımcı olmaya hazır olduğunu, bir an evvel ateşkes ilan edilmesi ve diplomatik kanalların yeniden işler hale gelmesi için gayret gösterdiğini kaydetti.

Ekleme: 26.02.2022 - 22:33 Güncelleme: 26.02.2022 - 22:33 / Editör: Ozge Selin
Meclis Başkanı Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile görüştü
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Stefançuk ile görüşen Şentop, "savaşın kazananı olmaz" diyerek, Rus tarafına, haksız ve hukuksuz operasyonu derhal durdurma çağrısında bulundu.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayarak, mevcut krizin, uluslararası hukuk ve Minsk Mutabakatları çerçevesinde, diplomasi ve diyalog yoluyla acilen çözüme kavuşturulması dileğini yineleyen Şentop, "Türkiye ilk günden bu yana, Cumhurbaşkanımızın insiyatifleriyle, gerginliğin azaltılması için samimi çaba sarf etmektedir. Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde de olmak üzere iletişim kurulması için yardımcı olmaya hazırız. Bu anlayışla bir an evvel ateşkes ilan edilmesi ve diplomatik kanalların yeniden işler hale gelmesi için gayret gösteriyoruz." dedi.

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk, aramasından dolayı Şentop'a teşekkür etti. Dostluğun zor zamanda belli olduğunu belirten Stefançuk,Türkiye'nin başka ülkeler gibi sadece konuşmakla kalmadığını, krizin çözümü için aktif bir tutum takındığını, bunun için ayrıca müteşekkir olduklarını bildirdi.
Joe Biden'dan Üçüncü Dünya Savaşı açıklaması
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bayraktar TB2'ler Rusya'ya cephane taşıyan treni imha etti
Zelenski'den müzakere açıklaması
Joe Biden'e soğuk duş! Son yapılan anket: Trump başkan olsa Putin Ukrayna'ya saldıramazdı!
26 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Bakan Çavuşoğlu, tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla görüştü: Kardeşlerimizin hepsini getireceğiz
Rusya Ukrayna savaşında son gelişmeler! Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna darbe çağrısı, başkent Kiev bombardıman altında...
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Savaş NATO sınırlarına dayandı! Rusya, Polonya sınırına sevkiyat yapıyor
Kırgız lider Caparov'dan Putin'e destek
ABD’den çarpıcı iddia! ‘Rusya Ukraynalı askerlerin ailelerini…’
Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü...
Donbass operasyonunda üçüncü gün! Peskov: Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti
Başkan Erdoğan, partisinin Bursa'daki toplantısına telefonla bağlandı: Dikkat çeken 2023 mesajı
Bayraktar TB2'ler Rus konvoyunu yok etti! Ukrayna dünyaya duyurdu
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
Kiev'de sokağa çıkma yasağı: Dışarda olanlar düşman sayılacak
Fransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu
İETT otobüsü halk ekmek büfesine daldı: İşletme sahibi canını zor kurtardı
Herson'da Ukrayna güçleri Rus konvoyunu imha etti!
NATO'nun hamlesi sonrası Rusya'da korkutan görüntü: 11 bin kilometre menzili bulunuyor

NATO'nun hamlesi sonrası Rusya'da korkutan görüntü: 11 bin kilometre menzili bulunuyor

Kiev’de bir bebek sığınakta dünyaya gözlerini açtı

Kiev’de bir bebek sığınakta dünyaya gözlerini açtı

Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu? Hocalı Katliamında kaç kişi hayatını kaybetti?

Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu? Hocalı Katliamında kaç kişi hayatını kaybetti?

Ankara'daki Ukrayna protestosunda duygu dolu anlar: Gözyaşlarını tutamadılar

Ankara'daki Ukrayna protestosunda duygu dolu anlar: Gözyaşlarını tutamadılar

Bakan Pakdemirli duyurdu! Tarımsal destek ödemesinin yatırılacağı tarih belli oldu!

Bakan Pakdemirli duyurdu! Tarımsal destek ödemesinin yatırılacağı tarih belli oldu!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!