Kiev’de bir bebek sığınakta dünyaya gözlerini açtı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ülkede gece gündüz patlama ve siren sesleri yükselirken, sevindirici bir haber geldi. Başkent Kiev'de bombardımandan sığınağa kaçanlar arasında olan hamile bir kadının doğum sancıları başladı. Etraftakilerin hemen yardıma koşmasıyla gerekli koşullar oluşturuldu.23 yaşında bir kadın, zor şartlarda bebeğini dünyaya getirdi.Mia bebek Ukrayna'nın ‘mucize bebeği' olarak adlandırıldı, kısa sürede ülkede gündem oldu.Kiev Metrosu Başkan Yardımcısı Natalya Makagon tarafından yapılan açıklamada, 'Bebek sığınak olarak kullanılan metrolarda değil başka bir sığınakta doğdu. Bu her koşulda aile için bir mutluluk anıdır' ifadeleri kullanıldı.Mia'nın doğumundan hemen sonra çekilen fotoğraflar, Ukraynalı politikacı Hannah Hopko tarafından Facebook'ta paylaşıldı.Küçük Mia, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında doğan tek bebek değil.Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.