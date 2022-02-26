Kiev bombardıman altında: Rusya apartmanı vurdu
Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından NATO, AB ve BM'den peş peşe sert tepkiler geldi, Rusya'ya yönelik ağır yaptırımların sinyalini verdiler. Rus ordusu sivillerin yaşadığı apartmanı bombaladı.
Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından NATO, AB ve BM'den peş peşe sert
tepkiler geldi Rusya'ya yönelik ağır yaptırımların sinyalini verdiler. Rus ordusu sivillerin yaşadığı apartmanı bombaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından NATO, AB ve BM'den peş peşe sert
tepkiler geldi Rusya'ya yönelik ağır yaptırımların sinyalini verdiler. Rus ordusu sivillerin yaşadığı apartmanı bombaladı.