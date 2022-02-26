İETT otobüsü halk ekmek büfesine daldı: İşletme sahibi canını zor kurtardı

İstanbul’da sürekli arızalanarak vatandaşları mağdur eden İETT otobüsü bu kez can alıyordu. Beyoğlu’nda kontrolü kaybeden bir araç, halk ekmek büfesine daldı. Şans eseri yaralı olarak kurtulan büfe sahibi kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da neredeyse her gün bir arıza haberine malzeme olan İETT otobüsü bu kez bir vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oluyordu.Beyoğlu’na bağlı Piripaşa mahallesinde kontrolü kaybeden bir otobüs Halk Ekmek büfesine daldı.Kazayı gören çevre sakinleri ve esnaf olay yerine koştu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Vatandaşlar tarafından kanlar içinde büfeden çıkarılan işletme sahibi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Araç ve büfede büyük maddi hasar oluştu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan büfe sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.