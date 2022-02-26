Herson'da Ukrayna güçleri Rus konvoyunu imha etti!

Rusya Ukrayna savaşında sıcak çatışma tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya’nın dün sabah saatlerinde duyurduğu, Ukrayna’nın doğusunda bulunan Herson bölgesinin ele geçirildiği haberlerinin ardından bir son dakika bilgisi geldi. Herson’da bulunan Rus askeri konvoyunun Ukrayna kuvvetleri tarafından imha edildiği öğrenildi.