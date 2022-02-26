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Fransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu

Fransız donanması, Manş Denizi geçerek St. Petersburg kentine doğru gitmekte olan Rus kargo gemisinin önünü kesti. Rusya'nın Paris Büyükelçiliği, Fransa'dan konuya ilişkin açıklama almaya çalıştığını savunuyor.

Fransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu
Ekleme: 26.02.2022 - 14:46 Güncelleme: 26.02.2022 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Fransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu
Rusya, Manş Denizi'ndeki bir kargo gemisine Fransa'nın el koyduğunu açıkladı. Paris'teki Rus Büyükelçiliği, Fransa'dan el koymaya dair bir bilgi almaya çalıştıklarını savunuyor.

YAPTIRIMLARI İHLAL ETTİĞİ GEREKÇESİYLE DURDURULDU

Fransız deniz polisi, Cumartesi gününün ilk saatlerinde bir Rus şirketine ait geminin yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.

BBC, Rusya'nın St. Petersburg kentine doğru giden gemiye Fransız donanması tarafından el konulduğunu bildiriyor. BBC'ye bilgi veren bir Fransız yetkili, Avrupa Birliği'nin ilan ettiği yaptırımların ardından harekete geçtiklerini söyledi.

127 METRELİK DEV KARGO GEMİSİ

Boulogne-Sur-Mer limanına yönlendirilen 127 metre uzunluğundaki geminin adı, Baltic Leader. BBC'ye konuşan Fransız yetkili, Rus kargo gemisinin sahibi olan şirketin AB yaptırımlarının hedefinde olduğunu aktardı.
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