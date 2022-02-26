Facebook'tan Rusya'ya yasaklama! O hesaplar güme gitti

Meta yetkililerinden Nathaniel Gleicher, yaptığı açıklamada, "Rus devlet medyasının dünya çapında reklam yayınlamasını ve platformumuzda para kazanmasını yasaklıyoruz." dedi.Gleicher, kararın yürürlüğe girmeye başladığını belirterek, "Ukrayna'daki durumu yakından izliyoruz ve platformumuzdaki insanları korumak için attığımız adımları paylaşmaya devam edeceğiz." diye ekledi.