Donbass operasyonunda üçüncü gün! Peskov: Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine yönelik askeri harekatı üçüncü gününde devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin Rus ordusuna 'dur' emri verdi ancak Ukrayna müzakereyi reddedince ordu ilerleyişine devam etti" açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün müzakere beklentisiyle orduya ilerlemeyi durdurma talimatı verdiğini ancak Ukrayna tarafının müzakereyi reddetmesi nedeniyle Rus güçlerinin bugün ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti.Peskov, 'Ukrayna yönetimiyle yapılması beklenen müzakereler nedeniyle Rusya Başkomutanı ve Devlet Başkanı, dün ana Rus güçlerinin ilerleyişini durdurması yönünde emir verdi. Fakat Ukrayna tarafının müzakereyi reddetmesi nedeniyle bu sabah ana Rus güçlerinin ilerleyişi harekat planına uygun olarak yeniden başladı' dedi.Öte yandan Ukrayna lideri Zelenskiy'in danışmanı, Kiev'in Rusya'yla müzakereleri koşullar kabul edilemez olduğu için reddettiğini söyledi.