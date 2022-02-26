Bayraktar TB2'ler Rus konvoyunu yok etti! Ukrayna dünyaya duyurdu

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ülkenin güneyindeki Herson şehrine giren Rus işgal konvoyunun Bayraktar TB2 SİHA'lar kullanılarak yok edildiğini duyurdu. Mesajda, "#Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi" denildi.Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Milli Teknoloji Hamlesi. Rusya'nın bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe sayarak hukuksuzca gerçekleştirdiği işgali en sert şekilde kınıyorum. İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve Ukrayna'yı destekliyorum" ifadelerini kullandı.