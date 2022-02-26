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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan binlerce kişi kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla Twitter'da "#İyikiDoğdunREİS" etiketiyle yapılan paylaşımlar, kısa sürede on binlerce kişiden destek gördü. #İyikiDoğdunREİS etiketiyle yapılan paylaşımlarda duygu dolu mesajlar yer aldı.

Ekleme: 26.02.2022 - 01:19 Güncelleme: 26.02.2022 - 01:39 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan binlerce kişi kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan on binlerce kişi kutladı.

Başkan Erdoğan'ın 68. doğum günü Twitter'da gündem oldu. Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla Twitter'da '#İyikiDoğdunREİS' etiketiyle yapılan paylaşımlar, kısa sürede on binlerce kişiden destek gördü.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum günü için video hazırladı.

26 Şubat 1954'te doğan Başkan Erdoğan'ın 68'inci doğum günü için Twitter'da 'İyikiDoğdunREİS' etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Başkan Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan binlerce kişi kutladı

AK Parti Ankara hesabından Başkan Erdoğan'ın 68. doğum günü için videoda şu ifadelere yer verildi;

Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sn Recep Tayyip ERDOĞAN ile birlikte nice başarı dolu senelerimiz olsun. #İyikiDoğdunREİS Allah size hayırlı uzun ömür versin, ülkemizin başından eksik etmesin

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, Erdoğan'ın bilge ve ileri görüşlü liderliğindeki Türkiye'nin her alanda önemli başarılar elde ettiğini, uluslararası arenada söz sahibi, büyük prestij kazanmış güçlü devlet olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın kararlı liderliği ve çok yönlü faaliyetleri sayesinde Türkiye'nin elde ettiği kalkınma ve başarıların kendilerini içtenlikle mutlu ettiğini kaydeden Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin bugünkü yüksek düzeye çıkarılmasında, Erdoğan'ın yeri doldurulamaz rolünün olduğunu ifade etti.

AZERBAYCAN'DA BÜYÜK SAYGI KAZANDI

Aliyev, iki ülkenin birliği ve müttefikliğinin güçlendirilmesi için gösterdiği çabalar, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına ve toprakların kurtarılmasına verdiği destekler nedeniyle Erdoğan'ın Azerbaycan'da büyük saygı kazandığını kaydetti.

Başkan Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan binlerce kişi kutladı
'RABBİM SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Nebati: Güçlü yarınlar ve büyük başarılar için milletine hizmet yolunda kendini adayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Rece Tayyip Erdoğan aynı davada sizlerle yürümekten büyük bir onur duyuyor, nice başarılı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin.
Başkan Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan binlerce kişi kutladı

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