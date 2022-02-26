Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.Görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy; “Arkadaşım Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye halkına teşekkür ederim. Rusya savaş gemilerinin Karadeniz’e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna için önemli askerî ve insani destek bugün son derece önemlidir" diyerek teşekkür etti.