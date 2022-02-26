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Ankara'daki Ukrayna protestosunda duygu dolu anlar: Gözyaşlarını tutamadılar

Ankara Ulus'ta toplanan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine askeri harekatını protesto etti. Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Türkiye'den yardım alıyoruz. Bugün Ukrayna'ya ilk insani yardım ulaştı. Büyükelçilik adına bir hesap oluşturacağız. Savaştan zarar gören herkese yardım etmek isteyenler oraya bağış yapabilecekler" dedi.

Ekleme: 26.02.2022 - 15:10 Güncelleme: 26.02.2022 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
Ankara'daki Ukrayna protestosunda duygu dolu anlar: Gözyaşlarını tutamadılar
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nce Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen basın açıklamasına, başkentte yaşayan Ukraynalılar katıldı. Türkiye ve Ukrayna bayraklarının yanında çeşitli dövizler taşıyan 200 kişilik grup, 'Savaşa hayır', 'Katil Putin Ukrayna'dan defol', 'Ankara, Kiev omuz omuza', 'Yaşa Türkiye yaşa Ukrayna' sloganları attı.

Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü. Basın açıklaması öncesi Ukrayna'da hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar ise Türkiye'den Ukrayna'ya ilk insani yardımın bugün ulaştığını belirterek, 'Bu artık Ukrayna halkına yapılan bir soykırım. Ukrayna devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır. Bugün onlarca sivil hayatını kaybetti. Böylece yok etme operasyonu başladı. Ukrayna'da yaşayan tüm halklar Rus halkı da olmak üzere bu savaştan zarar görüyorlar. Bu Ukrayna'ya yapılan bir savaş değildir, bu 3'üncü dünya savaşıdır. Belarus şu an bu savaşa dahil oldu ve Rusya Kazakistan'ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Türkiye'den yardım alıyoruz. Bugün Ukrayna'ya ilk insani yardım ulaştı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde büyükelçilik adına bir hesap oluşturacağız. Savaştan zarar gören herkese yardım etmek isteyenler oraya bağış yapabilecekler. Ukrayna'ya yardım edin ve saldırgan devleti görmezden gelin' diye konuştu.

Büyükelçi Bodnar, gece boyunca saldırıların devam ettiğini belirterek, 'Bugün Ukrayna'da gece boyunca savunma devam etti. Düşman büyük şehirleri ele geçirme girişimlerinde bulundu. Tüm bu saldırılara dayandık ve silahlı kuvvetlerimiz şu an savunmaya devam ediyor. Gece boyunca Ukrayna'daki bazı havaalanlarına paraşütçüler inmek istedi ve özellikle deniz üzerinden de iniş girişiminde bulundular. Düşmana ait 2 savaş kargo uçağı düşürüldü. Bu düşürülen uçaklarda yaklaşık can kaybı 300 oldu. Ayrıca denizden saldırmaya çalışan bot imha edildi. Rusya'nın yıldırım savaşı girişimi suya düştü. Görünen o ki kendi aralarında yeterince Rus asker personel bulunmamakta. Çünkü Ukrayna'ya başlatmış oldukları savaş kapsamında kendi polislerini de göndermek zorunda kaldılar. Ukrayna Cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve diğer bakanlarımız yerlerindeler, çalışıyorlar. Ülkemizi ve savunmamızı yönetmeye devam ediyorlar' dedi.

Ukrayna Derneği Ankara Başkanı Yuliia Biletska ise Ukrayna'nın saldırı altında olduğunu kaydedip, 'Bağımsız bir ülkeyi yok sayan, onun halkına değer vermeyen açgözlü Putin, Türkiye dahil bütün bölge ülkeleri ve hatta tüm dünya için bir tehdittir. Bu, askeri müdahale ya da özel operasyon değildir. Bu açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlalidir. Egemen, bağımsız ve demokratik bir ülkeye açılmış bir savaştır. Bir işgaldir. Bu süreç ve öncesinde, Ukrayna'ya verdikleri destekten dolayı dost Türk halkına ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
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