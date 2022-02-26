ABD’den çarpıcı iddia! ‘Rusya Ukraynalı askerlerin ailelerini…’

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş 3'üncü gününde de tüm şiddetiyle sürüyor. Geçtiğimiz gece boyunca özellikle başkent Kiev'e yoğunlaşan Rus saldırıları, Ukrayna'nın dört bir yanında büyük tahribata neden oldu. Ukrayna ordusunun, giderek ilerleyen Rus kuvvetlerine karşı koymakta zorlandığı haberleri gelirken sivillerin de silahlanarak savaşa katıldığı belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 'Silah bırakmayacağız' diyerek savunmanın süreceğini vurgulamasının ardından Kiev yakınlarında her sokakta çatışma sesleri duyuluyor. Dün Rusya'nın ele geçirdiği duyurulan Herson kentinin, bugün Rus konvoyunun şiddetli bir saldırıda yok edildiğinin belirtilmesinin ardından geri alındığı ifade edilirken Ukrayna genelinde direnişin süreceği açıklamaları geldi.Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya tarafından yapılan saldırılarda 3'ü çocuk olmak üzere en az 198 Ukraynalı sivilin öldüğünü açıkladı.Yaşanan şiddetli çatışmalara rağmen Ukraynalı yetkililer tarafından sık sık yapılan 'Teslim olmayacağız' açıklamalarının ardından ABD'den kan donduran bir iddia geldi.ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ordusunun kendilerine teslim olmayan Ukraynalı askerlerin ailelerini hedef almayı planladığını duyurdu.Yapılan açıklamaya göre, haftalardır Rusya üzerinde büyük bir istihbarat toplayan ABD'li kaynaklar, Rus kuvvetlerinin sıcak çatışmada kendilerine teslim olmayan Ukraynalı askerleri ailelerini öldürmekle tehdit etmeyi planladığını söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de onayladığı söylenen 'Teslim olmazsanız ailelerinizi öldürürüz tehdidi'nin, Rusya'nın geniş bir çerçevede planladığı dezenformasyon planının bir parçası olduğu iddia ediliyor.ABD, Rusya'nın bu tehditle, Ukraynalı askerlerin kafasında soru işaretleri ve güvensizlik yaratmayı planladığını söylüyor. Bu tehdidin, Ukraynalı askerlerin er ya da geç teslim olmasını sağlamasını planladığı söyleniyor.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir diğer açıklama ise, Rus ordusunun Ukraynalı sivillere karşı ciddi insan hakları ihlalleri gerçekleştirmeyi planladığı şeklinde.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, 'Elimizdeki tüm kanıtlar, Rusya'nın başkent Kiev'i dört bir yandan kuşatarak tehdit etmeye devam edeceğini gösteriyor. Moskova'nın Ukrayna'da geniş çaplı insan hakkı ihlalleri gerçekleştirmesini de bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından Blinken , yaptığı paylaşımda, ''Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemleri mantıksız. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile, Rusya tarafından roket fırlatmalarında çocukların da dahil olduğu sivil ölümlerine ilişkin artan raporlar hakkında görüştüm. Zulüm eden herkes hesap vermeli'' ifadelerini kullanmıştı.