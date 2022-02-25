Zelenski'den Putin'e çağrı: Ölümleri durdurmak için masaya oturalım.

Rusya Ukrayna savaşının 2. gününde de hızla devam ediyor. Bu sabah saatlerinde başkent Kiev'e giren Rus işgalcileri şehri kuşattı. Öte yandan Lavrov'un açıklamalarına Ukrayna lideri Zelenski'den bir jet yanıt geldi. Zelenski, Putin'e seslenip "Ölümleri durdurmak için masaya oturalım" diyerek müzakere çağrısında bulundu.Ukrayna lideri Zelenski, Avrupa vatandaşlarını da hükümetlerini daha kararlı eylemlere zorlamk için protesto yapmaya çağırarak, "Avrupa ne kadar hızlı hareket ederse savaş o kadar çabuk biter" dedi. Ayrıca Zelenski, Avrupa'yı yetersiz tepki vermek ve yeterli askeri yardım yapmamakla suçladı.