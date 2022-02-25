Ünlü oyuncu Sean Penn savaşın ortasındaki Ukrayna'da

Geçen yıldan bu yana bir belgesel çekmek için sık sık Ukrayna'ya giden 61 yaşındaki Penn'in, saldırıların başlamasından birkaç gün önce, bu hafta başında Kiev'e gittiği belirtildi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda da Penn ile olayları değerlendirirken çekilen bir videoya yer verdi. Penn, dün de Zelensky'nin basın toplantısını izlerken görülmüştü.Ukrayna tarafından yapılan resmi acıklamada "Penn'in Ukrayna'da olup bitenleri konu alan bir belgesel çekmek için ülkede olduğu" belirtildi. Açıklamada Sean Penn'in cesareti de övüldü.Penn, Kasım 2021'de de Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerine dair hazırladığı bir belgesel üzerinde çalışmak için Donetsk bölgesi yakınlarındaki Ukrayna ordusuna ait mevzileri ziyaret etmişti.Sean Penn, dünya gündemindeki olayların birçoğunu belgesel haline dönüştürmesiyle de biliniyor. Penn, 2018 yılında da Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan bir belgesel çekimi için İstanbul'a gelmişti.