Ünlü oyuncu Sean Penn savaşın ortasındaki Ukrayna'da
Hollywood'un politik olarak en aktif ünlülerinden biri olan Oscar ödüllü Sean Penn yine dünyanın ateş hattındaki bir bölgesine gitti. Penn'in Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da olduğu ortaya çıktı.
Geçen yıldan bu yana bir belgesel çekmek için sık sık Ukrayna'ya giden 61 yaşındaki Penn'in, saldırıların başlamasından birkaç gün önce, bu hafta başında Kiev'e gittiği belirtildi.
ZELENSKY İLE GÖRÜŞTÜ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda da Penn ile olayları değerlendirirken çekilen bir videoya yer verdi. Penn, dün de Zelensky'nin basın toplantısını izlerken görülmüştü.
CESARETİ ÖVÜLDÜ
Ukrayna tarafından yapılan resmi acıklamada "Penn'in Ukrayna'da olup bitenleri konu alan bir belgesel çekmek için ülkede olduğu" belirtildi. Açıklamada Sean Penn'in cesareti de övüldü.
Penn, Kasım 2021'de de Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerine dair hazırladığı bir belgesel üzerinde çalışmak için Donetsk bölgesi yakınlarındaki Ukrayna ordusuna ait mevzileri ziyaret etmişti.
TÜRKİYE’YE DE GELMİŞTİ
Sean Penn, dünya gündemindeki olayların birçoğunu belgesel haline dönüştürmesiyle de biliniyor. Penn, 2018 yılında da Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan bir belgesel çekimi için İstanbul'a gelmişti.
ZELENSKY İLE GÖRÜŞTÜ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda da Penn ile olayları değerlendirirken çekilen bir videoya yer verdi. Penn, dün de Zelensky'nin basın toplantısını izlerken görülmüştü.
CESARETİ ÖVÜLDÜ
Ukrayna tarafından yapılan resmi acıklamada "Penn'in Ukrayna'da olup bitenleri konu alan bir belgesel çekmek için ülkede olduğu" belirtildi. Açıklamada Sean Penn'in cesareti de övüldü.
Penn, Kasım 2021'de de Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerine dair hazırladığı bir belgesel üzerinde çalışmak için Donetsk bölgesi yakınlarındaki Ukrayna ordusuna ait mevzileri ziyaret etmişti.
TÜRKİYE’YE DE GELMİŞTİ
Sean Penn, dünya gündemindeki olayların birçoğunu belgesel haline dönüştürmesiyle de biliniyor. Penn, 2018 yılında da Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan bir belgesel çekimi için İstanbul'a gelmişti.