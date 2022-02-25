Ukrayna'da dehşete düşüren görüntü: Rus tankı seyir halindeki sivil otomobili ezdi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir Rus tankı, içinde sürücü olan bir sivil aracı paletlerinin altına aldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde bulunan Obolon'da, Rus ordusuna ait askeri araç, içerisinde şoförü bulunan sivil otomobili ezdi.Rus ordusu yönetimindeki askeri aracın, seyir halindeki otomobili ezdiği görüntüler Ukraynalı vatandaşlar tarafından kaydedildi.Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde bulunan Obolon'da, Rus ordusuna ait askeri araç, içerisinde şoförü bulunan sivil otomobili ezdi. Rus ordusu yönetimindeki askeri aracın, içinde sivil bulunan otomobili ezdiği görüntüler Ukraynalı vatandaşlar tarafından kaydedildi.Rusya'ya ait bir tank tarafından ezilen sivil aracın içindeki Ukraynalı kadın, çevredekilerin yardımıyla sağ olarak çıkarıldı.Rusya'ya ait bir tankın ezdiği sivil aracın içindeki Ukraynalı kadın çevredekilerin yardımıyla sağ olarak çıkarıldı.