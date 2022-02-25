Türkiye tüm senaryolara hazır! işte 5 maddede Ukrayna teyakkuzu

Öte yandan diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye Montrö Antlaşması üzerinde çalışmaları yoğunlaştırdı. Dün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'na giden ve Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da "Montrö Anlaşması özellikle boğazların kapatılması konusunda hukuki temeller oluşturuyor.Silahlı saldırganlığın başladığına dair Ukrayna resmi belgeleri göndermeye hazır. Türk tarafının kararını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.Açıklamada şöyle denildi: "Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz.Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir"Çatışmanın sona ermesi için diplomasi seçeneğini ön planda tutan Ankara, Ukrayna ve Rusya'da büyükelçiliklerini açık tutacak. Ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliğine ilişkin bilgilendirme ve etkin koordinasyon sürecek.Montrö dengeleri korunacak.-Türk vatandaşlarının güvenliğine ilişkin bilgilendirme ve etkin koordinasyon sürecek, şartlar izlenecek, uygun zamanda tahliye planı devreye girecek.Türkiye çatışmanın tarafı haline gelmeden sorunun çözümü için barışçıl inisiyatif almaya devam edecek. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki tutum sürecek.Ukrayna'da yaşayan 25 bin civarında Türk vatandaşı için büyükelçilik aracılığıyla gerekli destek ve yönlendirme sağlanıyor. Büyükelçilikte ülkede yaşayan Türklerin iletişim bilgilerine ilişkin envanterin mevcut olduğu ve vatandaşlarla iletişim kurulduğu ifade ediliyor. Rusya'nın askeri operasyonu başlatması öncesi son 3 günde Türk vatandaşlarından dönmek isteyenlerin büyük oranda yurda geldiği kaydediliyor.Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına Ukrayna hava sahasının kapalı olduğu hatırlatarak "Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır" şeklinde bir mesaj yayımladı.1-Montrö dengeleri korunacak2-Büyükelçiliklerimiz açık kalacak3-Türk vatandaşlarının güvenliğine ilişkin bilgilendirme ve etkin koordinasyon sürecek, şartlar izlenecek, uygun zamanda tahliye planı devreye girecek4-Türkiye çatışmanın tarafı haline gelmeden sorunun çözümü için barışçıl inisiyatif almaya devam edecek5-Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki tutum sürecekSon dakika | Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde: Acı bilanço paylaşıldı; Kiev’de patlama sesleriSon dakika | Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde: Acı bilanço paylaşıldı; Kiev'de patlama sesleriSon dakika: Ukrayna’da büyük yıkım! Rusya sivilleri hedef aldı! Acı bilançoda son durum...Ukrayna’da büyük yıkım!Türkiye tüm senaryolara hazır! işte 5 maddede Ukrayna teyakkuzuTürkiye tüm senaryolara hazır! işte 5 maddede Ukrayna teyakkuzuSon dakika: Rusya Ukrayna savaşının simgesi Olena Kurilo konuştu! 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Boğazlardan geçişte bulunabilecek bütün yabancı deniz kuvvetlerinin en yüksek toplam tonajı 15 bin tonu aşmayacak.Savaş zamanında, Türkiye savaşan değilse, savaş gemileri yukarıda belirtilen koşullar içinde, Boğazlarda tam bir geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) özgürlüğünden yararlanacak.Saldırıya uğramış bir devlete ve Türkiye'yi bağlayan bir karşılıklı yardım antlaşması gereğince yapılan yardım durumları dışında savaşan herhangi bir Devletin savaş gemilerinin Boğazlardan geçmesi yasak olacak.Karadeniz'e kıyıdaş olan ya da olmayan devletlere ait olup da bağlama limanlarından ayrılmış bulunan savaş gemileri, kendi limanlarına gitmek maksadıyla boğaz geçişi yapabilir. Savaşan devletlerin savaş gemilerinin boğazlarda herhangi bir el koymaya girişmeleri, denetleme (ziyaret) hakkı uygulamaları ve başka herhangi bir düşmanca eylemde bulunmaları yasak.Savaş zamanında, Türkiye savaşan ise, savaş gemilerinin geçişi konusunda Türk Hükûmeti tümüyle dilediği gibi davranabilecek. Türkiye kendisini pek yakın bir savaş tehlikesi tehdidi karşısında sayarsa, Türkiye savaş durumu geçiş rejimini uygulamaya başlayacak ancak; Milletler Cemiyeti Konseyi Türkiye'nin aldığı önlemleri 3'te 2 çoğunlukla haklı bulmazsa Türkiye bu önlemlerini geri almak zorunda kalacak.