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Selçuk Bayraktar'dan 'Ukrayna' mesajı: Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, Rus işgali altındaki Ukrayna'ya destek verdi. Bayraktar, "Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Mili Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan 'Ukrayna' mesajı: Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor
Ekleme: 25.02.2022 - 23:02 Güncelleme: 25.02.2022 - 23:10 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar'dan 'Ukrayna' mesajı: Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Rusya tarafından işgal saldırılarına uğrayan Ukrayna için bir destek mesajı paylaştı.

'RUSYA'YI KINIYORUM, UKRAYNA'YI DESTEKLİYORUM'

Rusya'nın saldırılarının bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe saydığını ve hukuksuz olduğunu vurgulayan Bayraktar, 'İşgali en sert şekilde kınıyorum. İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve Ukrayna'yı destekliyorum' dedi.

Selçuk Bayraktar'dan 'Ukrayna' mesajı: Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor

'BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Bayraktar paylaşımının devamında, 'Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Milli Teknoloji Hamlesi' ifadelerini kullandı.
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