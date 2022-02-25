Rusya Ukrayna savaşında flaş! Halk o bölgeye akın etti: Kapıda vize, arabalı vapur...

Rusya Ukrayna savaşının 2. gününde yeni gelişmeler yaşanıyor. Ukranyanlılar ülkeden çıkmak için her yolu deniyor. İşte son dakika gelişmeleri...Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından aylardır gerçekleşmesinden korkulan Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı.Rusya Ukrayna haritası üzerinde işgal bölgeleri anbean çoğalırken çok sayıda ölü ve yaralı haberleri de gelmeye devam ediyor.Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili gelen son bilgiler ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabaha doğru yaşanan patlamalar oldu.Rus birlikleri Ukrayna'da hızla ilerlerken, sivil ve asker can kayıpları da giderek artıyor.Rusya'nın dün ele geçirdiği yerler arasında Karadeniz'de bulunan Yılan Adası da var.Ukrayna lideri Zelenski, Ukrayna güçlerinin 4 farklı cephede savaştığını açıkladı.Zelenskiy, "Rusya eninde sonunda çatışmaların ve bu işgalin nasıl durdurulacağı konusunda bizimle konuşmak zorunda kalacak" dedi.Konuşma ne kadar erken başlarsa, Rusya'nın kayıplarının o kadar az olacağını belirten Zelenski, saldırılar durana kadar ülkelerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Kiev'de gece meydana gelen saldılar sonucunda hasar gören ve yangın çıkan binalara müdahalelerde bulunduğunu açıkladı.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Cuma günü sabah saat 4'te füze saldırılarına yeniden başladığını, ancak birliklerinin çoğu yönde ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Kiev'i sallayan "korkunç roket saldırılarını" eleştirdi. Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kiev'e korkunç Rus roketleri saldırdı. Başkentimiz en son 1941'de Nazi Almanyası tarafından saldırıya uğradığında böyle bir şey yaşadı" sözlerine yer verdi.Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklandı.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımları belirledi.Yaptırımların, Rusya bankacılık piyasasının yüzde 70'ini hedeflediğine dikkati çeken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ayrıca savunma alanı da dahil olmak üzere önemli kamuya ait şirketlerin de yaptırım paketi kapsamında olduğunu söyledi.Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna'nın doğusunda Donbas'a özel askeri bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Putin açıklamasında, "Donbas halkı yardım için yüzünü Rusya'ya döndü. Bu nedenle özel askeri operasyon düzenlenmesi emrini verdim.Operasyon 8 yıldır Kiev yönetiminin baskıları ve soykırımı altında acı çeken insanları korumayı amaçlıyor. Ukrayna'yı militarizm ve Nazizm'den temizleyeceğiz. Aralarında Rusya vatandaşlarının da olduğu sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenlere karşı adaleti sağlayacağız" sözlerine yer verdi.Ukrayna'nın güneydoğusundaki bir sınır karakoluna füze saldırısı düzenlendi. Ukrayna Sınır Muhafız Servisi, bazı güvenlik güçlerinin öldüğünü ve yaralıların da olduğunu aktardı.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımları belirledi.Rusya Ukrayna savaşında 2. güne girildi. Tüm dünyanın kilitlendiği savaşla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ülkeden çıkmak isteyen Ukraynalıların Orlivka bölgesine akın ettiği öğrenildi.Romanya ile bu sene içerinde yapılan anlaşma gereği, halkında kapıda vize alarak kanal üzerinden arabalı vapurla Romanya'ya geçiş yaptığı belirtildi.Uzun araç kuyruklarının olduğu bölgede endişeli bekleyiş sürürken, arabalı vapurun sürekli sefer yaptığı açıklandı.