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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında rekor kapıda: İki bin doları aşabilir

Altın fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrasında 2021'in başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Güvenli liman olarak öne çıkmaya devam eden ons altın Rusya'nın fiilen Ukrayna'ya savaş açmasıyla yüzde 3'e yakın yükseliş kaydetti. Uzmanlara göre fiyatlar rekora gidiyor. İşte altında ortaya çıkan son tahminler..

Ekleme: 25.02.2022 - 11:00 Güncelleme: 25.02.2022 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında rekor kapıda: İki bin doları aşabilir
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı aldığı savaş kararı ve başlattığı askeri operasyon küresel piyasaları sarstı.

Birçok emtia sınıfında yukarı doğru hareketlenmeler görülürken, tüm riskli varlıklara sert satış geldi.

Altın ise böyle bir ortamda 1.963 dolarons seviyesine kadar uzanarak son 13 ayın en yüksek seviyesine geldi.

Güvenli liman olarak öne çıkmaya devam eden ons altın Rusya'nın fiilen Ukrayna'ya savaş açmasıyla yüzde 3'e yakın yükseliş kaydetti.

Uzmanlara göre artan gerilim altın fiyatlarında rekoru tetikleyebilir.

Dünya'da yer alan habere göre; Dün öğle saatleri itibariyle 1,965 dolara dayanan ons altında 1975 seviyesi ilk direnç olarak izlenecek.

Ancak analistler olağanüstü koşullardan geçtiğimizin akılda tutulmasını tavsiye ediyor.

Değerli metallerin performansında teknik görünümden ziyade özellikle Ukrayna'dan gelecek haber akışının belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Tam tersi bir senaryo da geçerli olmakla birlikte, çatışmaların genişleyerek devam etmesi değerli metallere yönelimi tetikleyerek daha yüksek seviyelere kapı aralayabilir.

Nitekim teknik görünüme bakıldığında 2.000 dolar direnç hedefl eri arasında gösterilmeye başlandı.

Uzmanlar 1.995 ve 2.032 dolar seviyelerini önemli dirençler olarak sayıyor.

Sonrasında ise 2.075 dolarlık rekora giden yolun açılabileceği belirtiliyor.

Diğer yandan gelişmelerin seyrine bağlı olarak olası yaşanabilecek düşüşlerde ise 1.910 seviyesi ilk önemli destek olarak gösteriliyor.

GRAM ALTIN FİYATI: 876,19 896,95


ÇEYREK ALTIN FİYATI:
1.378,66 1.409,15


YARIM ALTIN FİYATI:
2.746,55 / 2.815,92


CUMHURİYET ALTINI FİYATI : 5.510,32 / 5.614,61

ATA ALTIN FİYATI:
6.049,05 /
6.206,23

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI: 860,99 /
861,14
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