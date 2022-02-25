Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde! İşgalci Rus birliklerine söyledikleri son söz, Ukrayna askerlerini ölüme böyle götürdü

Dün sabah saatlerinde Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı. Tüm dünya büyük bir korkuyla güne gözlerini açarken, Son dakika haberi: Ukrayna'dan gelen son durum görüntüleri yürekleri dağladı. Ukrayna'nın kontrolünde ve Romanya'ya yakın yerde bulunan Yılan Adası'ndaki 13 Ukrayna askeri, dün Rus birlikleri tarafından kuşatıldı. Kuşatmaya direnen askerler söyledikleri tek bir sözle ölüme gitti. Askerlerden birinin son görüntüsü sosyal medyada yüzlerce kez tıklandı. İşte haberin ayrıntıları...

Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde devam ederken, sosyal medyadan ve çeşitli internet sitelerinden korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus birlikleri Ukrayna'da hızla ilerlerken, sivil ve asker can kayıpları da giderek artıyor. Rusya'nın dün ele geçirdiği yerler arasında Karadeniz'de bulunan Yılan Adası da var.Karadeniz'de Romanya yakınlarındaki küçük bir adada görevlileri, dün Odessa bölgesinde adayı savunmak için bulunuyorlardı. Bu sırada adayı işgale gelen Rus birlikleri, "Kan dökülmesine gerek yok, gereksiz kayıpları önlemek için silahlarınızı bırakmanızı ve teslim olmanızı öneriyoruz. Aksi takdirde bombalancaksınız" dedi.Ancak Ukrayna birlikleri meydan okuyup teslim olmayı reddetederek "Gidin" dedi. Bunun ardından gelen hava bombardımanında adayı korumakla görevli 13 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.Sosyal medyada dolaşan görüntüde ise Yılan Adası'nın bombalanma anı kameraya yansıdı. Kamerada bombalamadan önceki bir asker de kadraja girdi.