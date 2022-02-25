Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde! Ankara Büyükelçisi: Putin'in füzeleri altında kadınlar ve çocuklar ölüyor

Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde hız kesmeden devam ediyor. Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatan Rus birliklerinin Kiev'deki hükümet binalarına yakın yerlerde çatışma çıkardığı ifade edildi. Son dakika haberleri bir bir gelirken Ukrayna'nın Ankara büyükelçisi ise çarpıcı açıklamalarda bulunarak "Putin'in füzeleri altında kadınlar ve çocuklar ölüyor" dedi.

Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde hız kesmeden devam ediyor. Gelen son dakika haberlerine göre Rus birlikleri sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerlemeye başladı. Hatta Reuters gibi haber ajansları, Kiev'de hükümet binalarına yakın yerde çatışmaların yaşandığı ifade edildi.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ise canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Putin'e sert sözler sarf eden Bodnar, "Putin'in füzeleri altında kadınlar ve çocuklar ölüyor" sözlerine yer verdi.