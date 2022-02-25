Putin'den Ukrayna ordusuna darbe çağrısı! "Gücü kendi alinize alın"
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi'nde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askeri birliklerinin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Rus ordusunun yaptıklarını takdir ediyoruz dedi.Ukrayna ordusuna seslenen Putin, "İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi'nde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
Putin "Şehirlerin merkez kısımlarına Kiev de dahil olmak üzere mevcudiyet sağladığını görüyoruz. Sivillerin olduğu bölgelere saldırılmasını istiyorlar. ABD uzmanlarının eşliğinde yapıldığını biliyoruz. Kadınlarınızı çocuklarınızı insan kalkanı olarak kullanmalarına izin vermeyin.
Yabancı danışmanlardan, ABD'li danışmanlardan herhalde bilgi alıyorlar. Şunu söylemek istiyorum; kendinizi koruyun ve elinize alın hakimiyeti. Sizlerle bence iyi anlaşırız ama bu uyuşturucu bağımlısı insanlar ve neonazilerle, sizleri çevreleyen o pisliklerle tabi ki anlaşamayacağız.
PUTİN'DEN UKRAYNA ORDUSUNA DARBE ÇAĞRISI
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Askerlerimiz halkımız ve anavatanımızın güvenliğini sağlamaktadır" dedi. Putin, Ukrayna ordusuna "iktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız"dedi.