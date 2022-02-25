Putin'den Ukrayna ordusuna darbe çağrısı!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi'nde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.Putin "Şehirlerin merkez kısımlarına Kiev de dahil olmak üzere mevcudiyet sağladığını görüyoruz. Sivillerin olduğu bölgelere saldırılmasını istiyorlar. ABD uzmanlarının eşliğinde yapıldığını biliyoruz. Kadınlarınızı çocuklarınızı insan kalkanı olarak kullanmalarına izin vermeyin.Yabancı danışmanlardan, ABD'li danışmanlardan herhalde bilgi alıyorlar. Şunu söylemek istiyorum; kendinizi koruyun ve elinize alın hakimiyeti. Sizlerle bence iyi anlaşırız ama bu uyuşturucu bağımlısı insanlar ve neonazilerle, sizleri çevreleyen o pisliklerle tabi ki anlaşamayacağız.Rusya Devlet Başkanı Putin, "Askerlerimiz halkımız ve anavatanımızın güvenliğini sağlamaktadır" dedi. Putin, Ukrayna ordusuna "iktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız"dedi.