Odessa açıklarında Ukrayna'ya ait gemiler vuruldu

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta Rusya'nın Karadeniz'de gemilere ateş açtığı bilgisi geldi. Ukrayna Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Odessa yakınında gemilerin hedef alındığı belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşında sıcak bölgeden önemli haberler geliyor. Son olarak Odessa açıklarında Ukrayna'ya ait gemilerin vurulduğu öğrenildi. Ukrayna Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Odessa yakınında gemiler hedef alındı.' ifadeleri kullanıldı.Dün de Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında Türk yük gemisine roket isabet etmişti. Yalova'nın Altınova ilçesinde onarılacağı öğrenilmişti.