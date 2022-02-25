NATO Liderler Zirvesi, 'Rusya-Ukrayna Savaşı' gündemiyle toplandı. NATO Zirvesi öncesi konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız." dedi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. Putin, burada yaptığı açıklamada, "Neo-Nazi pislikleriyle elbette anlaşmayacağız. Ukrayna ordusu iktidarı eline almalı" ifadelerini kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından AB, NATO ve birçok ülkeden peş peşe sert tepkiler geldi. Rusya Ukrayna Savaşı'nın ikinci gününde Rus birlikleri Kiev'e doğru ilerliyor. NATO Liderler Zirvesi ise 'Rusya-Ukrayna Savaşı' gündemiyle başladı.NATO Zirvesi öncesi konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız.' dedi. Stoltenberg, 'Moskova bu olayın tek mesulüdür. Bilinçli soğukkanlı ve uzun zamandır sürdürüyorlar. Rusya'ya derhal askeri eylemlerini durdurma çağrısı yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.