NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ukrayna gündemiyle toplandı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere telekonferans yoluyla bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından AB, NATO ve birçok ülkeden peş peşe sert tepkiler geldi. Rusya Ukrayna Savaşı'nın ikinci gününde Rus birlikleri Kiev sınırına dayandı. NATO Liderler Zirvesi ise 'Rusya-Ukrayna Savaşı' gündemiyle başladı.NATO Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle toplandı. NATO Zirvesi'nde açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız." dedi.Ayrıntılar geliyor...