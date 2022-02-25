Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı uyarının ardından İstanbul’da yağmur ve soğuk hava etkili oldu. Yağışların hafta sonuna ve önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.

İstanbul'da Meteoroloji Müdürlüğü'nün sarı uyarısından itibaren hafta başından itibaren sağnak yağış ve soğuk hava etkili oldu. Yurt genelinde etkili olan sağnak yağış, karla karışık yağmur İstanbul'u da etkisi altına aldı. Hava sıcaklığı ise 15 dereceden 4 dereceye kadar düştü.İstanbul'de etkisini gün geçtikçe arttıran sağnak yağış zaman zaman yerini karlakarışık yağmura ve soğuk havaya bıraktı.Yağışların önümüzdeki hafta boyunca da devam edeceği kaydedildi.Meteoroloji hafta başında 11 kente sarı kodlu olarak yağışların beklendiğini açıklamıştı. Meteorolojinin sarı kodlu uyarısından sonra İstanbul'da günlerdir yağış etkili oldu.Yetkililer yağışların hafta sonuna ve önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğini su baskınlarına dikkat edilmesi istendi.