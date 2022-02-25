Meral Akşener Rusya - Ukrayna savaşını bile Kanal İstanbul'a bağladı!

Rusya ile Ukrayna arasında, ayrılıkçı Donbas bölgesi ve Ukrayna'nın NATO'ya alınma girişimleri üzerinden büyüyen kriz, Rus ordusunun Ukrayna'ı işgaliyle savaşa dönüştü.Dünya kamuoyunun ezici çoğunluğu, Rus işgaline karşı tavır alırken, Türkiye'den de tepkiler geldi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınarken, Türkiye'nin Rusya ile ilşkilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Türkiye, Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı, kendisini kırılgan hale getiren S400'lerden acilen kurtulmalı, Akkuyu nükleer santralini derhal millileştirmeli, bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır."