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Kartlara Direkt Aktarılacak! E- Devlet Üzerinden T.C Kimlik No İle 1100 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi şahıslara 1100 TL sosyal yardım parası veriyor. Bu kapsamda 1100 TL pandemi yardımı devam ediyor mu sorusu gündemde. İşte 2022 Şubat 1100 TL sosyal yardım destek parası başvuru ve sonuç ekranı...

Ekleme: 25.02.2022 - 18:25 Güncelleme: 25.02.2022 - 18:33 / Editör: Ozge Selin
Kartlara Direkt Aktarılacak! E- Devlet Üzerinden T.C Kimlik No İle 1100 TL
1100 TL yardım başvuruları hakkında aramalar uçuşa geçti. 1100 TL koronavirüs pandemisi destek paketi olan sosyal yardım parası almak için şartlar nelerdir? Sorularının cevapları internet arama motorları üzerinden çokça araştırılır oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2 milyondan fazla aileye 1100 TL pandemi destek sosyal yardım parası ödemelerinin yapılacağını açıklamasının peşinden gündemde büyük yankı oluşturdu. Bunun üzerine hemen konuya dair detaylar incelendi.

Sosyal yardım tanınan adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve müracaatları halen devam ederken, gözler neticeların açıklanacağı tarihe çevrildi. E-devlete giriş yapan vatandaşlara T.C kimlik NO'su ile basitçe müracaat sonucunu öğrenebiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler).
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