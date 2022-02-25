Irak'ın kuzeyi, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 PKK/YPG'li etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı: Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.