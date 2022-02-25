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HDP'li Hüda Kaya, Hasan Özgüneş, Feleknas Uca ve Murat Çepni PKK kamplarında!

TSK'nın son yıllarda yok etme noktasına geldiği PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken durumdan en çok rahatsız olanlar HDP'liler oldu. Son olarak PKK'ya düzenlenen 'Kış Kartalı Operasyonu' örgütün belini büktü. Operasyondan rahatsız olan HDP'li Hüda Kaya, Hasan Özgüneş, Feleknas Uca ve Murat Çepni, PKK merkezlerini ziyaret edip Türkiye'yi hedef aldı. Meclis'teki kravatlı teröristler, teröristleri sivil halk olarak gösterip 'katliam' demekten de utanmadılar.

HDP'li Hüda Kaya, Hasan Özgüneş, Feleknas Uca ve Murat Çepni PKK kamplarında!
Ekleme: 25.02.2022 - 15:10 Güncelleme: 25.02.2022 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Hüda Kaya, Hasan Özgüneş, Feleknas Uca ve Murat Çepni PKK kamplarında!
Kahraman Türk askerinin PKK'ya yönelik operasyonları HDP'yi rahatsız etmeye devam ediyor. 1 Şubat'ta başarılı şekilde icra edilen "Kış Kartalı Hava Harekâtı" operasyonunu protesto etmek amacıyla 9 Şubat tarihinde HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve HDP Şırnak Milletvekili
Hasan Özgüneş'ten oluşan bir heyet Irak'ta PKK merkezlerini ziyaret etti.

HDP milletvekilleri TSK tarafından gerçekleştirilen Kış Kartalı Harekatı hedefleri arasında bulunan adeta terör yuvası haline gelen Mahmur kampında bulunan ölen/öldürülen örgüt
mensuplarının ailelerinin bulunduğu dernekte Türkiye'yi hedef aldı.

UTANMADAN TÜRKİYE'Yİ YALANCILIKLA SUÇLADILAR

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya "HDP adına sizi tüm kalbimle selamlıyorum. Mahmur ve Şengal'e yapılan saldırılar, HDP'ye yapılan saldırılardan farksız değil. Aynı zihniyet bizi yok etmek istiyor. Türk devletinin maskesini bir kez daha yıkacağız. Mahmur ve Şengal hakkındaki bu yalanları kamuoyunda gözler önüne sereceğiz" dedi.

Hüda Kaya'nın ardından HDP Batman Milletvekili Feleknas UCA "Ziyaretimizin amacı Türk devletinin yalanlarını ortaya çıkarmak. Bunu kendi gözlerimizle gördük ve önümüzdeki günlerde ziyaretlerimizin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

TERÖRİSTLERİ SİVİL HALK OLARAK GÖSTERİP "KATLİAM" DEDİLER!

Ayrıca HDP milletvekilleri tarafından Irak'ın Sincar ve Mahmur bölgelerinde yapılan bu ziyaretler sonrasında aynı gün içerisinde, PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı olan
PYD/YPG terör örgütünün Süleymaniye'deki temsilciliğini ziyaret eden HDP'li milletvekilleri teröristeleri sivil halk olarak göstermekten de utanmadılar.

Söz konusu milletvekilleri gittikleri yerlerde yaptıkları açıklamalarda, TSK tarafından terör yuvalarına yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonların "sivil halka yönelik katliam" olarak nitelendirerek, bölge halkının haklarının savunulması bahanesiyle Türkiye Cumhuriyeti karşıtlığını aşılama/derinleştirme, bölgedeki terör varlığını meşrulaştırma çabasına girdiler.
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