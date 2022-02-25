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Halk TV sunucusu Kadri Gürsel'den akla ziyan çıkış! Rusya- Ukrayna krizine en iyi cevap Türkiye'de iktidar değişikliği olmasıymış...

CHP'ye yakın televizyon kanalı Halk TV'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı değerlendirildi. Konuyu Türkiye'ye bağlayan sunucu Kadri Gürsel, işgale en iyi cevabın Türkiye'de iktidar değişikliği olacağını öne sürdü.

Halk TV sunucusu Kadri Gürsel'den akla ziyan çıkış! Rusya- Ukrayna krizine en iyi cevap Türkiye'de iktidar değişikliği olmasıymış...
Ekleme: 25.02.2022 - 09:33 Güncelleme: 25.02.2022 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Halk TV sunucusu Kadri Gürsel'den akla ziyan çıkış! Rusya- Ukrayna krizine en iyi cevap Türkiye'de iktidar değişikliği olmasıymış...
Halk TV'de yayınlanan Konuşmazsak Olmaz programında Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Sunucu Kadri Gürsel, "Buradan nasıl çıkılır? Kısa vadede çıkmak mümkün değil. Ben çıkılabileceği kanaatinde değilim." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ REAKSİYON İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ"

Sözlerinin devamında işgale verilecek en iyi cevabın Türkiye'de iktidar değişikliği olacağını öne süren Gürsel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin bu yeni döneme, yeni soğuk savaşa verebileceği en yerinde, en stratejik, en kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir."

İsmail Saymaz, Gürsel'in sözlerini toparlamaya çalışsa da başarılı olmadı.
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