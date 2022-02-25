GSM şirketleri açıkladı! Ukrayna'daki Türklere ücretsiz...
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, Ukrayna’da bulunan Türkler için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı verdiklerini duyurdu.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası GSM şirketleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, Ukrayna'da bulunan Türklerin acil iletişim ihtiyacının karşılanması amacıyla ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanıdı.
GSM şirketleri, sosyal medya hesaplarından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.
GSM şirketleri, sosyal medya hesaplarından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.