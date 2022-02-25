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Çernobil'de aşırı radyasyon seviyeleri kaydedildi

Ukrayna Nükleer Düzenleme Kurumu, ülkenin Rus güçlerine karşı kontrolünü kaybettiği Çernobil Nükleer Santrali'nde aşırı radyasyon seviyelerinin kaydedildiğini bildirdi.

Çernobil'de aşırı radyasyon seviyeleri kaydedildi
Ekleme: 25.02.2022 - 12:13 Güncelleme: 25.02.2022 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Çernobil'de aşırı radyasyon seviyeleri kaydedildi
Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, gama radyasyonu dozunun kontrol seviyelerini aştığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dalgalanmaların ağır askeri ekipmanların hareketi ve radyoaktif tozun havaya salınması nedeniyle olabileceği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak dün akşam yaptığı açıklamada Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini bildirmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi de Rus askerleri tarafından ele geçirilen Çernobil Nükleer Tesislerine ilişkin "o bölgedeki nükleer tesislerin güvenli ve emniyetli işleyişinin hiçbir şekilde etkilenmemesi ve aksamamasının hayati önem taşıdığını" söylemişti.
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