Blu TV''de yayınlanan Çıplak dizisinin yönetmeni Can Evrenol'dan tepki çeken Rusya-Ukrayna paylaşımı! Boykot çağrısı geldi!

Blu TV'deki Çıplak dizisinin yanı sıra Peri, Ev Kadını ve Baskın: Karabasan filmleriyle tanınan yönetmen Can Evrenol, devam eden RusyaUkrayna savaşıyla ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı.Can Evrenol, Twitter hesabından 'Ukrayna, Rusya. Blu TV'de arama kısmına 'Çıplak' yazınız.' diye paylaşımda bulundu. Tepkilerin ardından genç yönetmen bu paylaşımı kısa süre içerisinde kaldırdı ve hesabını korumaya aldı.SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDIEvrenol'un skandal paylaşımının ardından, sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi. Kullanıcılar Can Evrenol'a tepki gösterirken, Blu TV'ye de boykot çağırılarında bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı Blu TV'nin bir açıklama yapmamış olmasına dikkat çekerek, 'Onlar da savaşı marketing olarak kullanmış' ifadelerini kullandı.