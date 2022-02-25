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Biden ile Zelenskiy görüştü! Zelenskiy teşekkür ederek duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Biden'a Ukrayna'ya olan güçlü desteğinden dolayı teşekkür eden Zelenskiy, görüşmenin içeriğiyle ilgili de bilgiler verdi.

Biden ile Zelenskiy görüştü! Zelenskiy teşekkür ederek duyurdu
Ekleme: 25.02.2022 - 22:47 Güncelleme: 25.02.2022 - 23:01 / Editör: Ozge Selin
Biden ile Zelenskiy görüştü! Zelenskiy teşekkür ederek duyurdu
ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Önemli gelişmeyi Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

İŞTE GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Zelenskiy yaptığı açıklamada Rusya'ya yaptırımların ağırlaştırılması, ülkesine somut savunma yardımı ve bir savaş karşıtı koalisyon konularını ele aldıklarını duyurdu.

ABD'YE TEŞEKKÜR

Öte yandan Zelenskiy, ABD'ye Ukrayna'ya sağlam desteğinden dolayı teşekkür etti.

DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının 'Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak' olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.
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