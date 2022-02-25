Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: NATO'nun kararlı bir adım atması gerekir
Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: NATO'nun kararlı bir adım atması gerekir
Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: NATO'nun kararlı bir adım atması gerekir. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli.
Tahliyeler:
Dışişlerimiz her adımı atıyor. Havadan taşıma güvenli değil. Karadan daha güvenli. Bu konuda oradaki vatandaşlarımızın büyükelçi ve başkonsolosluğa müracaat etmeleri yönünde açıklama yaptık.
AB'ye tepki:
Batılı zihniyetler kararlı bir duruş sergilemedi. Bol bol nasihat çekiyorlar. Ne yaptınız, ne yapacaksınız, ne adım atacaksınız. Baktığınızda herhangi bir adım yok.