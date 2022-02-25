Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: NATO'nun kararlı bir adım atması gerekir. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli.Dışişlerimiz her adımı atıyor. Havadan taşıma güvenli değil. Karadan daha güvenli. Bu konuda oradaki vatandaşlarımızın büyükelçi ve başkonsolosluğa müracaat etmeleri yönünde açıklama yaptık.Batılı zihniyetler kararlı bir duruş sergilemedi. Bol bol nasihat çekiyorlar. Ne yaptınız, ne yapacaksınız, ne adım atacaksınız. Baktığınızda herhangi bir adım yok.