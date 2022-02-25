  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aliyev Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü gönderdiği mesajla kutladı. Mesajda, “Sevgili kardeşim, kardeş Türk halkının huzur ve refahı için yaptığınız sorumlu çalışmanızda size sağlık, uzun ömür, mutluluk ve yeni başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

Ekleme: 25.02.2022 - 11:26 Güncelleme: 25.02.2022 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Aliyev Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 26 Şubat doğum günü dolayısıyla tebrik mesajı yolladı. Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her alanda önemli başarılara imza attığını belirterek, 'Doğum gününüzde size en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi iletmekten mutluluk duyuyorum. Bugün kardeş Türkiye Cumhuriyeti, akıllı ve ileri görüşlü liderliğiniz altında her alanda önemli başarılara imza atmış, uluslararası arenada söz sahibi ve büyük prestij kazanmış güçlü bir devlettir. Kararlı liderliğiniz ve çok yönlü faaliyetleriniz sayesinde, ülkenizin kapsamlı kalkınma yolu ve elde ettiği başarılar bizleri içtenlikle mutlu ediyor ve ilham veriyor' ifadelerini kullandı.

'TEK MİLLET İKİ DEVLET'

Erdoğan'ın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin 'tek millet iki devlet' ilkesine dayalı olarak bugünkü yüksek düzeye çıkarılmasında çok değerli bir rolü olduğunu belirten Aliyev, 'Birliğimizi ve ittifakımızı güçlendirmek için gösterdiğiniz sürekli çabalarınız, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına ve topraklarımızın kurtuluşuna yönelik sürekli desteğiniz, ülkemizde size derin saygı ve itibar kazandırmıştır. Bu fırsatı, tarihi Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek için kullanıyorum. Bu belge, Azerbaycan-Türkiye stratejik ittifakında yeni bir sayfa açmakta ve bölgede barış ve güvenliğe katkıda bulunmaktadır' dedi.

DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Azerbaycan'ın kardeş Türkiye ile her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşen işbirlikleri ve verimli faaliyetleri daha da genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçladığını kaydeden Aliyev, 'Sevgili kardeşim, kardeş Türk halkının huzur ve refahı için yaptığınız sorumlu çalışmanızda size sağlık, uzun ömür, mutluluk ve yeni başarılar diliyorum' ifadesini kullandı.
CHP'li Özgür Özel'in ''Ukrayna'daki Türk vatandaşları uyarılmadı'' yalanı dakikalar içinde çürüdü
ABD Başkanı Joe Biden talimat verdi! Avrupa'ya ek kuvvet gönderilecek
Selçuk Bayraktar'dan 'Ukrayna' mesajı: Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor
Biden ile Zelenskiy görüştü! Zelenskiy teşekkür ederek duyurdu
Kiev'de tekrar sirenler çaldı! Şehirden kaçış sürüyor
Şahan Gökbakar'dan Zelenskiy'e komedyen desteği
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy meydan okudu: Kiev'deyim
Rusya'dan iki ülkeye daha tehdit! 'NATO'ya alınırlarsa...'
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken en çok bu merak edildi! Türkiye, Boğazları Rusya gemilerine kapatabilir mi?
25 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Odessa açıklarında Ukrayna'ya ait gemiler vuruldu
Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız
AFAD harekete geçti! Türkiye'den Ukrayna'ya yardım eli
Putin'den önemli açıkalamalar!
Avrupa Birliği'nden Vladimir Putin ve Sergey Lavrov'a yaptırım
Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis!
Başkan Erdoğan İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
Putin'den Zelenski'in savaşı bitirme çağrısına yanıt geldi!
Blu TV''de yayınlanan Çıplak dizisinin yönetmeni Can Evrenol'dan tepki çeken Rusya-Ukrayna paylaşımı! Boykot çağrısı geldi!
Kartlara Direkt Aktarılacak! E- Devlet Üzerinden T.C Kimlik No İle 1100 TL

Kartlara Direkt Aktarılacak! E- Devlet Üzerinden T.C Kimlik No İle 1100 TL

Bakan Pakdemirli duyurdu! Tarımsal destek ödemesinin yatırılacağı tarih belli oldu!

Bakan Pakdemirli duyurdu! Tarımsal destek ödemesinin yatırılacağı tarih belli oldu!

TikTok'ta iğrenç paylaşım: Kiev'den yola çıktılar, kocalarınıza sahip çıkın!

TikTok'ta iğrenç paylaşım: Kiev'den yola çıktılar, kocalarınıza sahip çıkın!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!

Rusya'ya karşı siber savaş açan Anonymous, Rus internet sitelerini devre dışı bıraktı

Rusya'ya karşı siber savaş açan Anonymous, Rus internet sitelerini devre dışı bıraktı

Ukraynalı küçük kızın sözleri yürek burktu: Ölmek istemiyorum

Ukraynalı küçük kızın sözleri yürek burktu: Ölmek istemiyorum