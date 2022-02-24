Zelenskiy'in çağrısı karşılık buldu: Halk silah almaya koştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna kentlerini bombalamasının ardından bir açıklama yaptı. Halka seslenen Volodimir Zelenskiy, direniş çağrısı yaparak, "Ruslar ağır zayiata uğrayacak. Bu şeytan bir halkı yok etmek istiyor." dedi. Zelenskiy, "Askeri deneyimi olan herkes İçişleri Bakanlığına başvursun" dedi.Zelenskiy'in çağrısına cevap veren Ukraynalılar silah mağazalarına koştu. Dailymail'de yer alan habere göre halk en çok kalaşnikof satın alımı yaptı. Dailymail'e konuşan satıcı "İşler çok yoğun. Silah almak isteyen çok sayıda insan var. Bugün kartuş tükendi" açıklamasını yaptı.