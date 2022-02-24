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Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve sonrasında yaşanan sıcak gelişmeler muhalif basını zıp zıp "zıplattı"! Alman Deutsche Welle ülkesinin karşı karşıya kaldığı muhtemel doğal gaz krizini bir kenara bırakıp "Ukrayna krizi Türkiye'de ekmek fiyatını zıplatabilir" başlıklı bir haber servis ederken, DW çalışanı Bülent Mumay teyit edilmemiş bir görüntü üzerinden "Rusya, damadın SİHA'larını vurmuş" notu ile bir görüntü paylaştı...

Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Ekleme: 24.02.2022 - 13:26 Güncelleme: 24.02.2022 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını sabahın erken saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşması ile duyurdu.

Operasyonun başlamasıyla başkent Kiev'in yanı sıra bir çok kentte art arda patlamalar yaşandı.

Ukrayna gerilimi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de gündemin ilk sırasına yükseldi.

Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de güvenlik zirvesi toplandı.

Piyasalar da işgale sert tepki verdi, dolar uzun aradan sonra 14 TL sınırını geçerken, Borsa İstanbul'da kayıplar yaşandı.

GAZETECİLİK Mİ, TETİKÇİLİK Mİ?

Diğer yandan Rusya-Ukrayna krizini Türkiye'ye saldırı amacıyla kullanmak isteyen çevreler de bir bir ortaya çıktı...

Türkiye karşıtı manipülatif haberleri ile sık sık adından söz ettiren Alman medya organı Deutsche Welle'nin Türkçe servisinin İstanbul koordinatörü olarak görev yapan Bülent Mumay ise bu konuda öncü role soyundu.

Mumay, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından teyit edilmemiş ve hakkında farklı yorumlar yapılan bir video görüntüsünü paylaşarak Rusya'nın Ukrayna'da Türk SİHA'sı Bayraktar'ı vurduğunu savundu.

Bülent Mumay paylaştığı o görüntüye "Rusya, damadın SİHA'larını vurmuş" notunu düştü.

Diğer yandan, Mumay'ın yöneticisi olduğu DW de Türkiye'ye yönelik kara propagandasına Ukrayna krizini fırsat bilerek kaldığı yerden devam etti!

Okurlarına, "Ukrayna krizi Türkiye'de ekmek fiyatını zıplatabilir" başlığını taşıyan bir haber servis eden DW ilgili metinde, "Türkiye, enerjiden sonra gıdada da her geçen yıl Rusya'ya daha bağımlı hale geliyor. Özellikle stratejik ürün buğdayda, ithalatın yüzde 85'i Rusya ve Ukrayna'dan yapılıyor. Savaş olursa, ekmek fiyatı rekor kırabilir." yorumunu yaptı.
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