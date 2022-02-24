Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 9 savaş uçağının "Hava Savunma Tanımlama Sahası" ilan edilen bölgeye girdiğini açıkladı.
Dünyanın Rusya-Ukrayna gerilimiyle sarsıldığı dönemde, Tayvan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 9 savaş uçağının, Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Sahası' (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi.
Tayvan Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 8 'J-16” tipi uçağın ve bir Y-8 keşif uçağı 'ihlalde' bulundu.