Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor! Savaştan en çarpıcı fotoğraflar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk tarafından yapılan havan atışlarında, Ukrayna kontrolündeki Marinka kasabasındaki evler zarar görürken, yerel halk korku içinde yaşıyor. Ukrayna'da halkın yaşadığı korku ise fotoğraflara yansıdı.

Rusya, Ukrayna'yı işgale başladı.Bölgeden de çarpıcı görüntüler geliyor.Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası, Harkiv'e giden ana yol üzerinde benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.Ukraynalılar, araçlarının depolarını doldurmak için akaryakıt istasyonlarının yolunu tuttu.Ukraynalıların bir diğer koştuğu noktada marketler oldu.Marketler de rafların boşaldığı görüldü.Bununla birlikte bir çarpıcı kare de yere diz çöküp dua eden Ukraynalıların görüntüsü.