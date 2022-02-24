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Rusya Ukrayna savaşında korkunç iddia: Kırım üzerinden girdiler, yüzlerce ölü var

Rusya Ukrayna savaşı etkisini artırarak sürüyor. Ukrayna ve Rusya cephesinden son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Rusya, Ukrayna'ya yapılanın bir askeri harekat olduğunu, savaş olmadığını savunuyor. Ukrayna ise, dünyadan güçlü bir karşılık bekliyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı korkunç bir iddiayı sitesinden paylaştı. Rusya'nın Belarus ve Kırım üzerinden ülkeye giriş yaptığını, yüzlerce kişinin buradaki saldırılarda öldüğü bildirildi.

Rusya Ukrayna savaşında korkunç iddia: Kırım üzerinden girdiler, yüzlerce ölü var
Ekleme: 24.02.2022 - 10:20 Güncelleme: 24.02.2022 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşında korkunç iddia: Kırım üzerinden girdiler, yüzlerce ölü var
Rusya Ukrayna savaşında son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Rusya, Vladimir Putin'in emri ile önce Donbass'a özel harekat başlattı. Sonra operasyon Kiev yakınlarına kadar genişledi. Luhanks'ta iki köy Rus yanlısı ayrılıkçıların eline geçerken, sivillerin öldüğü ve yaralandığı görüntüler de gelmeye başladı. Kiev'de sirenler çalarken, halk da Rusya'nın saldırısı sonrası ülkenin doğusunu terk etmeye başladı. Benzinlikler, ATM'ler akın akın doldu. Halk metro istasyonları ve sığınaklara da çekildi. Rusya, bunun bir askeri operasyon olduğunu, savaş olmadığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Topraklarımızı savunacağız. Karşılık vereceğiz.' açıklamasında bulundu. Ukrayna, Rusya'ya karşı koymak için dünyaya çağrıda bulundu. Öte yandan Rusya'nın Kırım ve Belarus üzerinden de işgal başlattığı bildirildi. Ukrayna içişleri Bakanlığı, korkunç bir iddiayı da sitesinden yayınladı: Yüzlerce ölü var.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA: KIRIM'DAN GİRDİLER, YÜZLERCE ÖLÜ VAR

Rusya'nın Perşembe sabahı erken saatlerde yalnızca askeri tesislere saldırdıklarını söylemelerine ve sivil nüfustan uzak durduklarında ısrar etmelerine rağmen, ABD merkezli CNN International, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın 'yüzlerce kaybımız var' iddiasını sayfasına taşıdı.

UKRAYNA'YA AĞIR BOMBARDIMAN

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik saldırılar ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ukrayna'nın tüm askeri havalimanları ile hava savunma sistemlerinin vurulduğu duyuruldu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da, askeri havalimanlarının yoğun bombardıman altında olduğunu duyurdu.

"RUSYA'NIN 5 UÇAĞI VE HELİKOPTERİNİ VURDUK"

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nı saldırılarına karşılık verdiklerini bildirdi, '5 savaş jetini düşürdük, bir de savaş helikopterlerini vurduk." dedi.

KİEV YAKINLARINA DA BOMBALI SALDIRI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarında da bombardıman yaşanıyor. Bölgeden sivil halkın yaralndığı görüntüler geliyor. Harkov bölgesinde saldırıların şiddetinin arttığı bildiriliyor.
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