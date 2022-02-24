Rusya-Ukrayna savaşı! Ceyhun Bozkurt, Beyaz Gazete'ye özel değerlendirmelerde bulundu: Üçüncü Dünya Savaşı içerisindeyiz

Gazeteci ve Yazar Ceyhun Bozkurt, Beyaz Gazete'ye özel Rusya'nın Ukrayna'ya başlatmış olduğu askeri harekatı değerlendirdi. Ceyhun Bozkurt, batılı devletlerin Ukrayna'yı Rusya karşısında kışkırtarak kendi siyasi amaçları doğrultusunda yem ettiğini ve şu anda bir dünya savaşı içerisinde olduğumuzu ifade etti.