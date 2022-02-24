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Rusya Ukrayna savaşı başladı! Ukrayna bombardıman altında! Halk ülkeyi terk ediyor!

Aylardır dünyanın gözünü diktiği Rusya Ukrayna gerilimi resmen savaşa döndü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesinde "özel askeri operasyon" başlattığını duyurdu. Putin bu açıklamasıyla işgalin Rus işgalinin resmen başladığı Ukrayna'da büyük patlamalar yaşanıyor. Rus kuvvetleri, ülkede bulunan havaalanlarını yoğun bombardımana tutuyor. Başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken Ukraynalılar büyük bir panikle ülkeyi terk ederek savaştan kaçmaya çalışıyor.

Rusya Ukrayna savaşı başladı! Ukrayna bombardıman altında! Halk ülkeyi terk ediyor!
Ekleme: 24.02.2022 - 09:39 Güncelleme: 24.02.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı başladı! Ukrayna bombardıman altında! Halk ülkeyi terk ediyor!
Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı. Haftalardır giderek artan gerilim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gece yaptığı duyuruyla savaşa dönüştü.

Putin yaptığı açıklamada Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas'ta özel askeri operasyon başlattığını duyurdu.

Putin'in savaş başlatan askeri operasyon açıklamasının ardından Ukrayna büyük saldırıların hedefi haline geldi. Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlatan Rusya, birçok kenti bomba yağmuruna tuttu.

İlk olarak Rus ordusunun öncelikli hedefi olan Donbas'ın Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu. Bunu izleyen saatlerde ise Ukrayna genelinde büyük patlamalar yaşandı.

Ukrayna'nın büyük şehirlerinin çoğunda havaalanları, bombardımana uğradı. Kaydedilen görüntülerde hedef alınan havaalanlarının alevler içinde kaldığı görüldü.

Putin'in yerleşim yerleri ve sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmeyeceği iddialarına rağmen patlamaların yaşandığı başkent Kiev'de patlama sesleri birbiri ardına geldi.

Kherson kentinde bulunan havaalanından dumanlar yükselirken ve Rus ordusunun Shchastya kentine girdiği belirtildi.

Harkov kentinde de havaalanının vurulduğu belirtildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarında bulunan Vasilkovskaya hava üssüne yedi güçlü hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Yaşanan yoğun saldırının ardından Ukrayna halkı büyük bir panikle evlerini terk ederek ülkeden kaçmaya başladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde büyük araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi. Halk, benzin istasyonlarına akın etti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri geliyor.

Ukrayna Savunma Bakanı, Ukraynalılara seslenerek, 'Ordumuz düşmanı püskürtüyor, sakin olun'' ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.

Ülkesinde pek çok şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktaran Zelenskiy, bu nedenle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini ifade etti.

Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi.

Rusya Ukrayna savaşı başladı! Ukrayna bombardıman altında! Halk ülkeyi terk ediyor!
Ukrayna'da Rus kuvvetleri tarafından saldırıya uğrayan noktalar.

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