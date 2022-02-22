Rusya - Ukrayna arasında savaş çıkarsa ne olur? İşte iki ülkenin askeri güçleri...
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik sıcak çatışmaya dönerken, Rus askeri envanterinin genişliği dikkat çekiyor… Peki savaş durumunda Rusya'nın ve Ukrayna'nın askeri güçleri neler? Hangi ülkenin askeri gücü ne kadar? İşte dünyanın merak ettiği sorunun yanıtı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Rusya ve Ukrayna'daki açık kaynakların yanı sıra dünya ülkelerinin askeri güçlerine ilişkin analitik veri tabanları hazırlayan Global Firepower Kuruluşu (GFP) verilerine göre Rusya ve Ukrayna ordularının mevcut kapasitelerini derledi.
RUS ASKERİ ENVANTERİNİN GENİŞLİĞİ
Askeri analistler, Ukrayna ordusunun 2014'e kıyasla daha güçlü ve hazırlıklı olduğu görüşünde birleşirken, Rus askeri envanterinin genişliği ise dikkat çekiyor.
GERİLİM TIRMANIYOR: İŞTE RUSYA VE UKRAYNA'NIN ASKERİ GÜÇLERİ
MEVCUT İNSAN GÜCÜ
RUSYA: 69 milyon 737 bin 187
UKRAYNA: 15 milyon 310 bin 276
AKTİF PERSONEL
RUSYA: 850 bin
UKRAYNA: 200 bin
TOPLAM HAVA GÜCÜ
RUSYA: 4 bin 173
UKRAYNA: 318
SAVAŞ UÇAĞI
RUSYA: 772
UKRAYNA: 69
HELİKOPTER
RUSYA: 1543
UKRAYNA: 112
TANK GÜCÜ
RUSYA: 12 bin 420
UKRAYNA: 2 bin 596
ZIRHLI ARAÇLAR
RUSYA: 30 bin 122
UKRAYNA: 12 bin 303
ROKETATAR
RUSYA: 3 bin 391
UKRAYNA: 490
DENİZ FİLO GÜCÜ
RUSYA: 605
UKRAYNA: 38
DENİZALTILAR
RUSYA: 70
UKRAYNA: 0
DESTROYERLER
RUSYA: 15
UKRAYNA: 0
TİCARET FİLOSU
RUSYA: 2873
UKRAYNA: 409
LİMANLAR
RUSYA: 8
UKRAYNA: 6
SAVUNMA BÜTÇESİ
RUSYA: 154 Milyar Dolar
UKRAYNA: 11.8 Milyar Dolar