Rusya - Ukrayna arasında savaş çıkarsa ne olur? İşte iki ülkenin askeri güçleri...

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik sıcak çatışmaya dönerken, Rus askeri envanterinin genişliği dikkat çekiyor… Peki savaş durumunda Rusya'nın ve Ukrayna'nın askeri güçleri neler? Hangi ülkenin askeri gücü ne kadar? İşte dünyanın merak ettiği sorunun yanıtı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.Rusya ve Ukrayna'daki açık kaynakların yanı sıra dünya ülkelerinin askeri güçlerine ilişkin analitik veri tabanları hazırlayan Global Firepower Kuruluşu (GFP) verilerine göre Rusya ve Ukrayna ordularının mevcut kapasitelerini derledi.Askeri analistler, Ukrayna ordusunun 2014'e kıyasla daha güçlü ve hazırlıklı olduğu görüşünde birleşirken, Rus askeri envanterinin genişliği ise dikkat çekiyor.RUSYA: 69 milyon 737 bin 187UKRAYNA: 15 milyon 310 bin 276RUSYA: 850 binUKRAYNA: 200 binRUSYA: 4 bin 173UKRAYNA: 318RUSYA: 772UKRAYNA: 69RUSYA: 1543UKRAYNA: 112RUSYA: 12 bin 420UKRAYNA: 2 bin 596RUSYA: 30 bin 122UKRAYNA: 12 bin 303RUSYA: 3 bin 391UKRAYNA: 490RUSYA: 605UKRAYNA: 38RUSYA: 70UKRAYNA: 0RUSYA: 15UKRAYNA: 0RUSYA: 2873UKRAYNA: 409RUSYA: 8UKRAYNA: 6RUSYA: 154 Milyar DolarUKRAYNA: 11.8 Milyar Dolar