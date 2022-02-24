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Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar

Ukrayna-Rusya krizinde son durum! Putin açıklamalarda bulundu. Putin yaptığı açıklamalarda, "Bu adımı atmaya bizi zorladılar. Başka şekilde hareket edemezdik. Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz. Parçası olduğumuz sistemi neden yok edelim ki?" ifadelerine yer verdi.

Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
Ekleme: 24.02.2022 - 20:29 Güncelleme: 24.02.2022 - 20:40 / Editör: Ozge Selin
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz savaş boyutuna döndü. Rusya, art arda yaptığı saldırılarla Ukrayna askeri hedeflerini vururken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski yaptığı açıklamada çok sayıda askerlerinin öldüğünü ve hava araçlarının etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Putin, Kremlin'de Rusya'nın önde gelen iş insanlarıyla bir araya gelerek, ülkesinin Ukrayna'ya düzenlediği askeri müdahalenin ardından Batı'nın uyguladığı ve olası yeni yaptırımları değerlendirdi.

Ukrayna konusunda Rusya'nın adım atmak zorunda kaldığını savunan Putin, 'En önemlisi şunun anlaşılması gerekiyor. Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı. Rusya için güvenlik riskleri o kadar yüksekti ki başka şansımız yoktu.' diye konuştu.

'GÜVENLİK GARANTİLERİ KONUSUNDA MİLİMETRE İLERLEYEMEDİK'

Rusya'nın talepleri konusunda ilerleme sağlanamamasına kendisinin de şaşırdığını anlatan Putin, 'Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık.' dedi.

'RUSYA, BU SİSTEME ZARAR VERMEYİ PLANLAMIYOR'

Putin, dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, 'Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor.' ifadesini kullandı.

'HÜKÜMETLE DAYANIŞMA İÇİNDE ÇALIŞMAYA DAVET EDİYORUM'

Batı'nın da Rusya'yı bu sistemden dışarıya çıkarmak için uğraş vermemesi gerektiğini belirten Putin, çeşitli kısıtlamaların yine de uygulamaya konulacağını ifade etti. Putin, Rus iş dünyasının ekonomiyi desteklemesi gerektiğinin altını çizerek, 'Sizlere neler olup bittiğini anlayarak davranmaya, üretimi, ekonomiyi, istihdamı destekleyecek bu araçları bulmak için hükümetle dayanışma içinde çalışmaya davet ediyorum.' diye konuştu.
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