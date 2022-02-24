Nedir bu Z? Rus askeri araçlarında gizemli işaretler!

Ukrayna'ya giren düzinelerce Rus tankı ve diğer askeri araçlarda dikkat çekici şekilde 'Z' harfinin yer alması, bir dizi şüpheyi beraberinde getirdi.Araçlar, yanlarında boyanmış gizemli beyaz bir 'Z' işareti taşıyor ve bu, sembolün ne anlama gelebileceği konusunda sosyal medyada spekülasyonlar var. İşaretler şimdilik gizemli ancak amaçlarını yorumlayanlar da var.Araçların videoları ve hareketsiz görüntüleri, harfi ya kendi başına ya da beyaz bir üçgen, kare veya daire içine alınmış olarak gösteriyor. Her iki tarafında iki çizgi bulunan beyaz bir üçgen, kırmızı üçgenler, beyaz daireler, beyaz üçgenler ve beyaz eğik çizgiler gibi diğer semboller de bazı araçlarda görüldü.İşaretler sadece tanklarla sınırlı değil, aynı zamanda kamyonlarda ve amfibi araçlarda görülüyor.HARFLERİN ANLAMI NE OLABİLİR?Bazı uzmanlar, bu harflerin birlikleri ayırt etmek ve dost ateşinden koruma amaçlı olduğunu düşünüyor. Diğerleri, işaretlerin, araçların hangi birliğinn parçası olduğunu veya bir istila durumunda nereye gitmeleri gerektiğini tanımlayabileceğini iddia etti. Yani askeri araç 'V' veya 'Z' olarak tanımlanmış bir bölgeyi istilayla görevli.Yorumcular arasında bu konudaki net bir bölgeyi tarif edenler de var. Z - Kharkiv yönü [Üçgen] Slavyansk, Kramatorsk [Çember] mobil rezervi, görüşünde olanlar da var.Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Kharkiv, bu yoruma göre 'Z' olarak tanımlanmış araçların hedefi. Kent, Rusya sınırından 20 milden biraz uzakta, Slavyansk ve Kramatorsk, Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen, kendi kendini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin hemen dışında bulunuyor.DÜNYA SAVAŞI 'Z' Mİ?Bazı sosyal medya yorumcuları bu işaretleri film ismi de olan World War-Z- Dünya Savaşı-Z ile de irtibatlandırdı. Zombi istilası ve 3. Dünya Savaşı olarak ele alınan bu fimlere gönderme yapıldı.En öne çıkan yorum ise, Rusların birlikleri karıştırmamak için, Belarus'tan gelen birliklere 'V', Rus anavatanından gelen birliklere de 'Z' işareti koyduğu yönünde