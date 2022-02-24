Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin enerji alanında Rusya'ya yüzde 60, yüzde 70 seviyesinde bağlı olduğunu öne sürmüştü. Gazeteci Aslı Ay Dinçer Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra en güncel verileri paylaşarak CHP liderinin algı çalışmasını boşa çıkardı. Dinçer, Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi Rusya'ya bağlılığın bahsedilen seviyelerde olmadığını ortaya koydu ve gerçek rakamın yüzde 22,1 olduğunu belirtti. Dinçer ayrıca, "2019 ve sonrası hem yerli enerji kaynaklarındaki üretim kapasitemiz çok arttı hem de diğer ülkelerle olan yeni enerji anlaşmaları yaparak Rusya’ya daha da az bağlı olduk." ifadelerine de yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji alanında Rusya'ya yüzde 60, yüzde 70 seviyesinde bağımlı olduğunu öne sürdü.Gazeteci Aslı Ay Dinçer sosyal medyadan paylaştığı verilerle Kılıçdaroğlu'un bu iddialarını tek tek boşa çıkardı. Dinçer, 2020 ve 2021'e ait net verilerin henüz olmadığını vurgulayarak EPDK, TPAO ve TKİ'nin 2019 sektör raporlarını paylaştı.Dinçer, paylaşımında Türkiye Enerji Piyasa Boyutunu şu şekilde sıraladı:Türkiye enerji tüketiminde Avrupa'da 5. sıradadırTürkiye Avrupa'nın en büyük 5. elektrik piyasasıTürkiye küresel jeotermal enerji üretim kapasitesinde 5. sıradadırTürkiye gaz tüketiminde Avrupa'da 4. sıradadırDinçer, 2019 yılında Türkiye'nin birincil arzı içerisinde kaynakların dağılımı şu şekilde sıraladı:Kömür: %29,1Petrol: %28Doğal gaz: %25,7Jeotermal: %6,7Hidrolik: %5,3Diğer: %4,62019 yılı Türkiye enerji tüketiminin sektörel dağılımı ise şu şekilde:Sanayi: %24Çevrim Sektörü: %23Ulaştırma: %19Konut: %16Ticaret: %9Diğer: %92019 yılı Türkiye birincil enerji üretiminin kaynaklara göre dağılımı şu şekilde:Petrol: %6,99Doğal gaz: %0,89Jeotermal: %21,53Rüzgar+Güneş: %7,79Biyoenerji ve atık: %7,04Hidrolik: %17,04Kömür: %38,712019 yılı birincil enerji ithalatlarının kaynaklara dağılımı ise şu şekilde:Petrol ve Petrol Ürünleri: %46Doğal gaz: %32,4İthal Kömür: %212019 yılında kömür ithalatında ülkelerin payları ise aşağıdaki gibi:Rusya: %34,4Kolombiya: %47,7Avustralya: %7,5Güney Afrika: %2,7Kanada: %1,9ABD: %3,4Diğer: %2,52019'da Türkiye'nin ithal ettiği petrolün ülkelere göre oranı:Rusya: %35,4Irak: %21,3Kazakistan: %7,1Hindistan: %6,9İran: %4,7Sudi Arabistan: %4,4Nijerya: %4,1İsrail: %3,4Libya: %2,5Bulgaristan: %2,1Yunanistan: %1,7Türkmenistan: %1,1Diğer: %5,42019'da Türkiye'nin ithal ettiği doğal gazın ülkelere göre dağılımı:Rusya: %33,6Azerbaycan: %21,2İran: %17,1Cezayir: %12,6Katar: %5,4Nijerya: %5,4ABD: %2,7Diğer: %2Dinçer paylaştığı verilere dayanarak Türkiye'nin enerji alanında Rusya'ya yüzde 60,70 seviyesinde bağlı olmadığını aktardı. Rusya'nın 2019 yılında Türkiye üzerindeki toplam enerji payı petrol ve petrol ürünleri %7,7, doğal gaz %8,6 ve ithal kömür %5,77 olmak üzere %22,1 olarak ortaya çıktı.Dinçer yaptığı paylaşımların devamında ise şu ifadelere yer verdi:'Şimdi gelelim 2021 ve 2022 yılındaki enerji piyasalarında Rusya'ya yüzde kaç bağlı olduğumuza: 2019 ve sonrası hem yerli enerji kaynaklarındaki üretim kapasitemiz çok arttı hem de diğer ülkelerle olan yeni enerji anlaşmaları yaparak Rusya'ya daha da az bağlı olduk.HES projeleri ve diğer enerji projeleri ile beraber 2021 yılında Rusya'ya olan enerji bağımlığımız ortalama %15'e kadar gerilemiştir hatta her yıl yeni projelerle bu oran çok daha azalıp yerli enerji kaynaklarımızı kullanacağız.'