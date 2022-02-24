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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin enerji alanında Rusya'ya yüzde 60, yüzde 70 seviyesinde bağlı olduğunu öne sürmüştü. Gazeteci Aslı Ay Dinçer Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra en güncel verileri paylaşarak CHP liderinin algı çalışmasını boşa çıkardı. Dinçer, Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi Rusya'ya bağlılığın bahsedilen seviyelerde olmadığını ortaya koydu ve gerçek rakamın yüzde 22,1 olduğunu belirtti. Dinçer ayrıca, "2019 ve sonrası hem yerli enerji kaynaklarındaki üretim kapasitemiz çok arttı hem de diğer ülkelerle olan yeni enerji anlaşmaları yaparak Rusya’ya daha da az bağlı olduk." ifadelerine de yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Ekleme: 24.02.2022 - 18:39 Güncelleme: 24.02.2022 - 18:54 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji alanında Rusya'ya yüzde 60, yüzde 70 seviyesinde bağımlı olduğunu öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU'NUN ALGI ÇALIŞMASI VERİLERLE BOŞA ÇIKTI

Gazeteci Aslı Ay Dinçer sosyal medyadan paylaştığı verilerle Kılıçdaroğlu'un bu iddialarını tek tek boşa çıkardı. Dinçer, 2020 ve 2021'e ait net verilerin henüz olmadığını vurgulayarak EPDK, TPAO ve TKİ'nin 2019 sektör raporlarını paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü

Dinçer, paylaşımında Türkiye Enerji Piyasa Boyutunu şu şekilde sıraladı:

Türkiye enerji tüketiminde Avrupa'da 5. sıradadır

Türkiye Avrupa'nın en büyük 5. elektrik piyasası

Türkiye küresel jeotermal enerji üretim kapasitesinde 5. sıradadır

Türkiye gaz tüketiminde Avrupa'da 4. sıradadır

Dinçer, 2019 yılında Türkiye'nin birincil arzı içerisinde kaynakların dağılımı şu şekilde sıraladı:

Kömür: %29,1

Petrol: %28

Doğal gaz: %25,7

Jeotermal: %6,7

Hidrolik: %5,3

Diğer: %4,6

Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü

2019 yılı Türkiye enerji tüketiminin sektörel dağılımı ise şu şekilde:

Sanayi: %24

Çevrim Sektörü: %23

Ulaştırma: %19

Konut: %16

Ticaret: %9

Diğer: %9

Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü

2019 yılı Türkiye birincil enerji üretiminin kaynaklara göre dağılımı şu şekilde:

Petrol: %6,99

Doğal gaz: %0,89

Jeotermal: %21,53

Rüzgar+Güneş: %7,79

Biyoenerji ve atık: %7,04

Hidrolik: %17,04

Kömür: %38,71

Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü

2019 yılı birincil enerji ithalatlarının kaynaklara dağılımı ise şu şekilde:

Petrol ve Petrol Ürünleri: %46

Doğal gaz: %32,4

İthal Kömür: %21

Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü

2019 yılında kömür ithalatında ülkelerin payları ise aşağıdaki gibi:

Rusya: %34,4

Kolombiya: %47,7

Avustralya: %7,5

Güney Afrika: %2,7

Kanada: %1,9

ABD: %3,4

Diğer: %2,5

Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü

2019'da Türkiye'nin ithal ettiği petrolün ülkelere göre oranı:

Rusya: %35,4

Irak: %21,3

Kazakistan: %7,1

Hindistan: %6,9

İran: %4,7

Sudi Arabistan: %4,4

Nijerya: %4,1

İsrail: %3,4

Libya: %2,5

Bulgaristan: %2,1

Yunanistan: %1,7

Türkmenistan: %1,1

Diğer: %5,4

Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü

2019'da Türkiye'nin ithal ettiği doğal gazın ülkelere göre dağılımı:

Rusya: %33,6

Azerbaycan: %21,2

İran: %17,1

Cezayir: %12,6

Katar: %5,4

Nijerya: %5,4

ABD: %2,7

Diğer: %2

Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü

Dinçer paylaştığı verilere dayanarak Türkiye'nin enerji alanında Rusya'ya yüzde 60,70 seviyesinde bağlı olmadığını aktardı. Rusya'nın 2019 yılında Türkiye üzerindeki toplam enerji payı petrol ve petrol ürünleri %7,7, doğal gaz %8,6 ve ithal kömür %5,77 olmak üzere %22,1 olarak ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü

Dinçer yaptığı paylaşımların devamında ise şu ifadelere yer verdi:

'Şimdi gelelim 2021 ve 2022 yılındaki enerji piyasalarında Rusya'ya yüzde kaç bağlı olduğumuza: 2019 ve sonrası hem yerli enerji kaynaklarındaki üretim kapasitemiz çok arttı hem de diğer ülkelerle olan yeni enerji anlaşmaları yaparak Rusya'ya daha da az bağlı olduk.

'2021'DE RUSYA'YA OLAN ENERJİ BAĞLILIĞIMIZ ORTALAMA %15 GERİLEMİŞTİR'

HES projeleri ve diğer enerji projeleri ile beraber 2021 yılında Rusya'ya olan enerji bağımlığımız ortalama %15'e kadar gerilemiştir hatta her yıl yeni projelerle bu oran çok daha azalıp yerli enerji kaynaklarımızı kullanacağız.'
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