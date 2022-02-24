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Kaşıkçı davasında yeni gelişme! Bakanlıktan beklenen yazı gelmedi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da açılan davada 6'ncı duruşma yapıldı. Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı’na, sanıklarla ilgili Suudi Arabistan Krallığında bir soruşturma ve yargılama yapılıp yapılmadığını sormuştu. Mahkeme başkanı, Bakanlıktan henüz bir cevap gelmediğini bildirdi. Duruşma ertelendi.

Kaşıkçı davasında yeni gelişme! Bakanlıktan beklenen yazı gelmedi
Ekleme: 24.02.2022 - 11:03 Güncelleme: 24.02.2022 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Kaşıkçı davasında yeni gelişme! Bakanlıktan beklenen yazı gelmedi
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya davanın müştekisi olan Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile avukatları katıldı. Sanıkları ise İstanbul Barosundan görevlendirilen avukatlar temsil etti.

Mahkeme heyeti 23 Kasım'da aldığı kararla, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığına, sanıklarla ilgili Suudi Arabistan Krallığında bir soruşturma ve yargılama yapılıp yapılmadığını sormuştu.

31 MART'A ERTELENDİ

Mahkeme başkanı, Bakanlıktan henüz mahkemeye bir cevap gelmediğini bildirdi. Taraflar yargılamadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti duruşmayı 31 Mart'a erteledi.

SUUDİ MAHKEMESİNDEKİ YARGILAMA

Suudi Arabistan Başsavcılığı cinayetin ardından ülkelerine kaçan sanıklardan 11'nin Suudi Mahkemesinde yargılandığını ve Aralık 2019'da sanıklardan 5'inin idama, 3'ünün toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştu. Suudi Başsavcılığı 7 Eylül 2020'de 8 sanık hakkında nihai hükmün açıklandığını duyurmuş, sanıklardan 5'ine 20'şer, 1'ine 10, diğer 2'sine 7'şer yıl hapis cezası verildiğini bildirmişti. Açıklamada, Kaşıkçı'nın yakınlarının kendi şahsi dava haklarından feragat etmesi nedeniyle 5 sanık hakkındaki idamın 20 yıl hapse çevrildiği ve dosyanın kapandığını belirtilmişti.

İSTANBUL DAVASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, cinayeti gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere gerekli talimatları veren eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Bin Muhammed El Asiri ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olan eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud El Kahtani hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istenmişti. Diğer 18 sanığın da 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edilmişti.

2'NCİ DAVA BİRLEŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cinayete ilişkin Suudi Arabistanlı 6 firari sanık hakkında da 28 Eylül 2020'de ikinci bir iddianame hazırlamış, konsolosluk çalışanı olan şüphelilerden 2'sinin ağırlaştırılmış müebbet, diğer 4 şüphelinin de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. 6 sanıkla ilgili ikinci iddianame, 20 sanık hakkında açılan ilk dava ile birleştirilmişti.
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